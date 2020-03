Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a dégradé sa recommandation sur Estée Lauder de Neutre à Sous-pondérer et revu à la baisse son objectif de cours de 230 à 145 dollars. L'impact du coronavirus sera bien plus fort et long que prévu sur les ventes.