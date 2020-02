Estée Lauder : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

06/02/2020 | 13:13

Estée Lauder affiche au titre de son deuxième trimestre 2019-20 un BPA ajusté -qui exclut notamment des charges de restructurations- en hausse de 21% à 2,11 dollars, dépassant d'une vingtaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Le groupe de cosmétiques et de parfums a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 15% à près de 4,62 milliards de dollars (+16% en données ajustées), 'croissance provenant de l'ensemble des facettes de ses activités'.



Pour l'exercice en cours, Estée Lauder déclare anticiper un BPA ajusté entre 5,60 et 5,70 dollars, en croissance de 9 à 11% à taux de changes constants, ainsi que des revenus en progression de 6 à 8%, en ligne avec ses projections de long terme.



