Estee Lauder : Le groupe The Estée Lauder Companies annonce des changements aux postes de direction du cluster de marques

Le groupe The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) a annoncé aujourd'hui la formation d'un troisième cluster de marques, ce qui représente une évolution importante pour la structure de l'entreprise, qui illustre l'engagement permanent de The Estée Lauder Companies (ELC) vis-à-vis du renforcement du leadership de la marque, et tire parti des compétences uniques et du bilan reconnu des principaux dirigeants œuvrant dans l'ensemble de l'organisation.

En reconnaissance de ses qualités exceptionnelles de dirigeante au sein de l'entreprise et du secteur des cosmétiques de prestige, Jane Hertzmark Hudis a été promue au poste de présidente exécutive du groupe. Tout au long de son extraordinaire carrière, elle a exercé une influence remarquable en stimulant l'acquisition d'une expertise en matière de développement de marque, en chapeautant la valorisation du marketing et des talents et en permettant à son portefeuille de marques d'enregistrer une formidable croissance généralisée à travers l'ensemble des catégories, régions et canaux. En tant que présidente exécutive du groupe, son portefeuille de marques comprendra Estée Lauder, La Mer, Bobbi Brown, AERIN, Origins, Aveda, Bumble and bumble, Dr. Jart+ et Do The Right Thing. Elle continuera à agir sous la responsabilité directe de Fabrizio Freda, président et président-directeur général de The Estée Lauder Companies.

John Demsey, président exécutif du groupe, développera son portefeuille de marques. Il continuera à superviser M·A·C, Clinique, BECCA, Too Faced, Smashbox, GLAMGLOW et TOM FORD BEAUTY, et jouera un rôle clé dans les activités de conseil relatives à nos nouvelles capacités d'intégration de marques. Il continuera également à diriger notre organisation créative à l'échelle de l'entreprise et rendra toujours directement compte à Fabrizio Freda.

Stéphane de La Faverie a été promu président du groupe The Estée Lauder Companies. Il conserve en parallèle son poste de président des marques Estée Lauder et AERIN à l'international. Cette promotion amplement méritée résulte de l'admirable bilan de Stéphane en termes de développement et de management de marques internationales de premier plan, de sa vaste expertise dans l'ensemble des catégories et sur tous les canaux, ainsi que d'une excellente compréhension de la pertinence locale. Sa gestion d'Estée Lauder, couronnée de succès ces quatre dernières années, se reflète dans les résultats exceptionnels de la marque à l'international, quels que soient les segments démographiques, les régions et les canaux. En tant que président du groupe, le nouveau portefeuille de marques de Stéphane sera composé de Jo Malone London, Aramis and Designer Fragrances, Le Labo, Darphin, Lab Series, By Kilian, Editions de Parfums Frédéric Malle, RODIN olio lusso et Prescriptives. Il rendra compte directement à Fabrizio Freda à titre de président du groupe, et continuera à agir sous la responsabilité de Jane Hertzmark Hudis en qualité de président des marques Estée Lauder et AERIN à l'international.

« Cette prometteuse évolution de notre management et de notre structure organisationnelle illustre notre approche “Run to win today, transform to lead tomorrow” », a déclaré M. Freda. « Elle harmonise davantage notre portefeuille de marques pour nous permettre de rester numéro un dans le paysage de plus en plus compétitif des cosmétiques, et garantit que l'expertise, les aptitudes et l'expérience de nos exceptionnels dirigeants soient adaptées aux principaux moteurs et opportunités afin de générer une croissance durable à long terme. »

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits de soins capillaires et de la peau, de maquillage et de parfums haut de gamme. Les produits de la société sont vendus dans près de 150 pays et régions, notamment sous les noms de marques suivants : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+.

