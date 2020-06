Estee Lauder : The Estée Lauder Companies annonce la promotion de Stéphane de La Faverie au poste de président du Groupe

Cette semaine, The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) a annoncé la nomination de Stéphane de La Faverie au poste de président du Groupe, qui conserve également sa fonction de président mondial des marques Estée Lauder et AERIN. Il sera directement supervisé par Fabrizio Freda, PDG, dans son rôle de président du Groupe, et continuera d'être supervisé par Jane Hertzmark Hudis, présidente exécutive du Groupe, dans son rôle de président mondial des marques Estée Lauder et AERIN. En tant que président du Groupe, le nouveau portefeuille de marques de Stéphane comprendra Jo Malone London, Aramis and Designer Fragrances, Le Labo, Darphin, Lab Series, By Kilian, Editions de Parfums Frédéric Malle, RODIN olio lusso et Prescriptives.

"Stéphane dispose d'une expertise approfondie des marques phares, ce qui fait de lui le responsable idéal pour assumer les importantes responsabilités de leadership liés à la fonction de président du Groupe", déclare Fabrizio Freda. "En tant que président mondial des marques Estée Lauder et AERIN, il est le leader naturel pour faire entrer la marque homonyme de la Société dans une phase prometteuse de croissance élargie. Parfaitement méritée, sa promotion reflète son expérience éprouvée dans la construction et la direction de marques mondiales, son expertise dans l'ensemble des catégories et canaux, et sa compréhension détaillée de la pertinence locale."

En qualité de président du Groupe, Stéphane supervisera et dirigera le troisième regroupement de marques d'ELC, qui vise avant tout les fragrances artisanales et de luxe. En plus de la stratégie de fragrance d'entreprise de la Société, Stéphane s'appuiera sur son expertise en soins de la peau pour renforcer la différenciation des marques culte de cette catégorie, et pour créer des opportunités en Chine et sur le segment des détaillants de voyage.

Stéphane a été nommé président mondial des marques Estée Lauder et AERIN en juillet 2016, et sa réussite a permis à Estée Lauder de générer des performances exceptionnelles sur l'ensemble des groupes d'âge, régions et canaux. Sous sa direction, Estée Lauder continue d'imposer ses capacités de recrutement et de fidélisation aux quatre coins du globe, avec une attention particulièrement accordée aux consommateurs chinois. La stratégie gagnante de la marque continue de démontrer toute sa pertinence sur l'ensemble des franchises emblématiques telles qu'Advanced Night Repair et Double Wear.

L'aptitude unique de Stéphane à cultiver et rendre hommage aux racines authentiques de la marque, tout en créant des passerelles avec des consommateurs de toutes générations, origines et ethnicités, a contribué à faire d'Estée Lauder une des marques de produits de beauté de luxe les plus appréciées au monde. Il a continué de consolider le positionnement ambitieux d'Estée Lauder grâce à une présentation différenciatrice de la marque et à des partenariats disruptifs, notamment avec l'incontournable designer de streetwear KITH et l'artiste graffeuse japonaise LADY AIKO.

Leader proactif, Stéphane se passionne pour le développement des talents, en dirigeant par l'exemple et en apprenant sans cesse de ses équipes, aussi bien à New York que dans le reste du monde. Avant d'intégrer Estée Lauder, Stéphane occupait la fonction de président mondial des marques Origins et Darphin, où il dirigea la croissance à double chiffre d'Origins en Chine, tout en dynamisant la présence de la marque sur les marchés traditionnels, comme l'Amérique du Nord, grâce à des capacités innovantes de vente au détail. Il a avant tout joué un rôle clé dans le portefeuille de fragrances de la Société, en travaillant au poste de vice-président principal/directeur général mondial, Aramis et Designer Fragrances.

