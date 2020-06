The Estée Lauder Companies : annonce la promotion de Jane Hertzmark Hudis au poste de présidente du groupe exécutif

Cette semaine, The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) a annoncé que Jane Hertzmark Hudis avait été promue présidente du groupe exécutif, à compter du 1er juillet 2020. Elle continuera de relever directement de Fabrizio Freda, président et CEO de The Estée Lauder Companies (ELC), avec une supervision du portefeuille des marques d'Estée Lauder : La Mer, Bobbi Brown, AERIN, Origins, Aveda, Bumble and bumble, Dr. Jart+ et Do The Right Thing.

En tant que l'une des dirigeantes visionnaires les plus accomplies de l'industrie de la beauté prestige, Jane est très appréciée pour ses antécédents en matière de création et de marques mondiales de premier plan. Dans cette fonction importante, le portefeuille de Jane représente plusieurs des secteurs à plus forte croissance de l'entreprise, notamment celui des soins de la peau et celui responsable du succès dans toute la Chine et l'APAC, ainsi qu'auprès des consommateurs chinois du monde entier.

« Cette promotion bien méritée reconnaît le leadership exceptionnel de Jane au sein de l'entreprise », a déclaré M. Freda. « Toute sa carrière a été empreinte de manière significative en stimulant l'expertise en création de marque, en étant le porte-drapeau de l'ascension du marketing et des talents et en dirigeant son portefeuille de marques de façon à atteindre une croissance exceptionnelle à grande échelle dans toutes les catégories, régions et canaux. Je suis très reconnaissant à Jane de tout ce qu’elle a fait pour assurer le succès de l’entreprise et en tant que conseillère personnelle, et je sais qu’elle continuera à nous inspirer et à nous mener vers des sommets encore plus élevés à l’avenir ».

En tant que leader à l'échelle de l'entreprise, et plus récemment en tant que présidente du groupe, Jane a été la meilleure stratège de l'entreprise en matière de soins de la peau, en stimulant le savoir-faire dans ce secteur essentiel. Aujourd'hui, Estée Lauder est la première marque mondiale de soins de la peau et La Mer est la première marque mondiale de luxe pour les soins de la peau. Experte dans l'entreprise pour développer des stratégies massives de franchises, elle a stimulé l'innovation et créé des franchises emblématiques, telles qu'Advanced Night Repair d'Estée Lauder et Crème de La Mer de La Mer. Les excellents résultats de ses marques témoignent de sa vision stratégique, de son expertise face au contexte local, de son talent exceptionnel pour stimuler l'innovation en termes de marketing produit et consommateur et de communication numérique.

Défenseur passionnée du développement du leadership, de l'inclusion et de la diversité tout au long de sa carrière, Jane a cofondé le réseau ELC’s Women’s Leadership en 2017 pour inspirer et motiver les femmes dans toute l'organisation, en les aidant à devenir des leaders et des mentors exceptionnels. En partenariat avec les co-sponsors exécutifs Tracey T. Travis, vice-présidente exécutive et directrice financière et Sara E. Moss, vice-présidente, Jane a étendu le réseau Women’s Leadership à plus de 2 000 membres dans le monde, avec des sections locales en France et au Royaume-Uni.

L'expertise de Jane a été largement reconnue par de nombreuses organisations de premier plan. Elle siège au conseil d'administration de Tiffany & Co. et en comme directrice de la Fashion Institute of Technology (FIT) Foundation, ainsi qu'au conseil consultatif de la Breast Cancer Research Foundation.

Avant sa promotion l'ascendant à la fonction de présidente du groupe en 2016, Jane a été pendant sept ans présidente de la marque mondiale, Estée Lauder, où elle a été chargée de la modernisation de la marque et de l'évolution numérique afin d'attirer une nouvelle génération de consommateurs mondiaux. Elle a consolidé la position d'Estée Lauder en tant que leader mondial des soins de la peau et du maquillage de prestige haute performance ; elle a augmenté ses ventes nettes de plus de 40 % et en a fait la marque numéro un de sa distribution de produits prestige en Asie. Avant d'être à la tête d'Estée Lauder, Jane a occupé plusieurs postes de direction clés au sein de l'entreprise, notamment celui de présidente d'Origins et de BeautyBank, un groupe de réflexion sur l'innovation de marque qu'elle a fondé en 2003.

