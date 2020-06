ExOne : ajoute deux nouveaux aciers inoxydables à son service Quick Ship d'impression 3D métal

The ExOne Company (Nasdaq: XONE), le leader mondial des imprimantes 3D industrielles par projection de liant métallique ou de sable, annonce ce jour le lancement de ses services mis à jour Quick Ship d'impressions 3D métal, avec un nouvel outil de devis numérique et de nouveaux matériaux.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200624005750/fr/

The ExOne Quick Ship Dashboard will allow consumers to upload a file for an instant quote for purchase at www.exone.com/quickship (Photo: Business Wire)

ExOne Quick Ship ajoute les aciers inoxydables à succès 316L et 17-4PH à la liste de matériaux proposés pour un devis instantané, avec des délais de livraison de 10 à 15 jours ouvrés, en fonction du nombre d'unités commandées, de la taille des pièces et d'autres paramètres.

"Après deux années durant lesquelles nous avons fourni des milliers de pièces 316L et 17-4 à nos clients industriels, nos services Quick Ship mis à jour permettent désormais à tout client d'acquérir et évaluer en toute simplicité des pièces abordables imprimées en 3D à jet de liant", déclare John Hartner, PDG d'ExOne.

Le nouveau tableau de bord en ligne Quick Ship, disponible sur www.exone.com/quickship, permettra aux clients de télécharger un fichier de conception numérique pour un devis et un achat instantanés, ainsi que de créer un compte pour suivre leurs projets. Plus de 30 types de fichier sont pris en charge, y compris les fichiers STL et STP.

Les pièces Quick Ship seront imprimées en 3D au site de fabrication de pièces métalliques d'ExOne, situé dans la périphérie de Pittsburgh et qui utilise la projection de liants métalliques depuis plus de deux décennies. Le site dispose d'un ensemble de plus d'une vingtaine d'imprimantes 3D métal produisant des pièces pour des prototypes, de faibles volumes et une production en série.

Le service Quick Ship est synonyme d'un progrès révolutionnaire

L'impression 3D à jet de liant est une méthode de fabrication additive par laquelle une tête d'impression industrielle dépose un liant liquide sur une fine couche de particules en poudre, couche par couche, jusqu'à la formation complète de l'objet. Les pièces imprimées à partir de poudres métalliques sont ensuite frittées dans un four pour fusionner les particules.

En développement depuis 1996, les systèmes de projection de liants métalliques d'ExOne sont capables de produire des pièces avec plus de 20 métaux, céramiques et composites différents. Cette technologie est considérée comme une méthode de production disruptive et durable, de par sa rapidité élevée, un coût relativement bas et la flexibilité des matériaux, entre autres avantages.

"Le lancement des services Quick Ship pour des métaux à simple alliage représente une avancée cruciale dans le développement de notre projection de liants métalliques, et témoigne de notre confiance renouvelée dans cette technologie", déclare Rick Lucas, responsable de la technologie et vice-président des nouveaux marchés chez ExOne. "Nous projetons également d'étoffer la gamme de matériaux et d'augmenter la taille des pièces imprimables de nos services Quick Ship d'ici la fin de l'année."

Fonctionnalités des imprimantes 3D métal Quick Ship

Les pièces Quick Ship en 316L et 17-4PH seront imprimées 3D sur les systèmes d'impression 3D métal Innovent+ et X1 25Pro d'ExOne. Les deux machines sont dotées du système exclusif Triple ACT d'ExOne, une technologie de compactage avancée permettant d'obtenir une densité et une répétabilité de qualité industrielle pour la projection de liants métalliques. Les imprimantes 3D avec Triple ACT d'ExOne sont capables de fournir une précision dimensionnelle frittée de +/- 2,5% dès la première impression, avec la possibilité de résultats optimisés après un frittage supplémentaire.

ExOne continue de proposer ses matériaux à succès 316 et 420 infiltrés de bronze sur ces modèles classiques d'impression 3D métal M-Flex et R2, qui sont commercialisés depuis 2013 et 2003, respectivement. Les pièces infiltrées, qui offrent divers avantages en termes de fonctionnalités et de finitions, sont généralement expédiées dans les 10 jours ouvrés.

Autres matériaux disponibles avec le service Premium Quote

Les métaux, céramiques et composites qui ne sont pas disponibles via le service Quick Ship d'ExOne continuent d'être proposés, selon les limites de disponibilité, via le service Premium Quote d'ExOne. Les délais de livraison varient en fonction des spécifications de chaque projet.

La liste complète des matériaux imprimables sur les systèmes d'impression 3D d'ExOne est disponible sur www.exone.com/metalmaterial. Des matériaux tels que M2 Tool Steel et Inconel 718 sont disponibles pour un devis, et les demandes de devis sont sujettes à disponibilité des matériaux.

À propos d'ExOne

ExOne est le pionnier et le leader mondial de la technologie d'impression 3D à jet de liant. Depuis 1995, nous avons pour mission de fournir des imprimantes 3D performantes qui résolvent les problèmes les plus complexes et permettent des innovations en mesure de changer le monde. Nos systèmes d'impression 3D transforment rapidement les matériaux en poudre - y compris les métaux, la céramique, les composites et le sable - en pièces de précision, en moules et noyaux de coulée de métal et en solutions d'outillage innovantes. Nos clients industriels utilisent notre technologie pour gagner du temps et de l'argent, réduire les déchets, optimiser leur flexibilité de fabrication et proposer des conceptions et des produits qui étaient auparavant irréalisables. En tant que siège de la principale équipe mondiale de spécialistes en jet de liant, ExOne fournit également des services d'impression 3D spécialisés, comprenant la production à la demande de pièces cruciales, ainsi que des conseils en ingénierie et en conception. En savoir plus sur ExOne en consultant www.exone.com ou sur Twitter @ExOneCo. Rejoignez-nous sur #MakeMetalGreen™.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200624005750/fr/