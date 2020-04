ExOne : annonce que toutes ses installations d'impression 3D sont disponibles pour répondre aux besoins vitaux de fabrication dans la continuité de ses activités

L'entreprise ExOne (Nasdaq: XONE), le leader mondial des imprimantes 3D industrielles par projection de liant métallique ou de sable, a annoncé aujourd'hui que ses cinq unités mondiales restent opérationnelles pour soutenir la fabrication d'infrastructures vitales essentielles et les besoins d'urgence pour lutter contre la pandémie en cours de COVID-19.

Lundi, le siège social et les unités de production d'ExOne ont obtenu une dérogation à l'ordre exécutif de la Pennsylvanie de fermer toutes les entreprises non essentielles.

Les imprimantes industrielles 3D et les sites d'ExOne prennent couramment en charge la production stratégique pour les secteurs de l'agriculture, de l'aérospatiale, de la défense, de l'énergie et d'autres secteurs. Les imprimantes 3D de la société sont un élément essentiel des chaînes d'approvisionnement qui assurent la continuité de l'eau propre, du pétrole et du gaz, de la recherche médicale, ainsi que des fournitures aux astronautes de la Station spatiale internationale, entre autres fonctions vitales de défense.

« Nous sommes reconnaissants à l’État de Pennsylvanie d'avoir accordé une dérogation à ExOne, afin que nous puissions continuer à soutenir les opérations de fabrication qui sont maintenant plus vitales que jamais », a déclaré John Hartner, PDG d'ExOne. « Alors que la pandémie COVID-19 reste mouvante, nous continuons à travailler avec diligence pour assurer la continuité des services à nos clients et partenaires qui fournissent des services essentiels, tout en protégeant nos employés et nos communautés ».

Les unités d'ExOne fonctionnent désormais uniquement avec le personnel essentiel, la plupart des autres travaillent à distance et ont adopté un certain nombre de mesures de sécurité, y compris la distanciation sociale et d'autres actions recommandées par le CDC (les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), afin de protéger les employés et les clients.

Les services essentiels de fabrication

La technologie exclusive de projection par liant d'ExOne transforme rapidement les matériaux en poudre - y compris les métaux, la céramique, les composites et le sable - en pièces de précision, moules et noyaux de coulée de métal et en d’autres solutions d'outillage innovantes. Les matériaux imprimables comprennent 10 métaux à alliage unique, six céramiques et cinq matériaux composites - dont 316L, 304L, cuivre, titane et Inconel 625.

Les unités de production d'ExOne fabriquent à la fois des imprimantes 3D industrielles et des pièces imprimées 3D, et nos équipes ont une expertise dans la réingénierie des pièces pour une production 3D rapide ainsi que dans la résolution d'autres défis de fabrication avec l'impression 3D. Pour une production rapide de pièces en métal, en céramique ou composites, merci de nous contacter à www.exone.com/covid19response ou en appelant le 1-877-773-9663.

Transformer les chaînes d'approvisionnement long terme

ExOne est fière de travailler avec les communautés médicale, industrielle et gouvernementale à la construction de la réponse historique à donner aux défis vitaux de la chaîne d'approvisionnement pendant cette crise.

« Cette crise démontre le rôle essentiel que l'impression 3D devrait jouer dans la réduction des risques des chaînes d'approvisionnement et dans la mise en place d'une stratégie de distribution industrielle plus proche du lieu d'utilisation », a déclaré John Hartner. « En ces temps difficiles, nous restons fortement stimulés par un intérêt marqué pour l'impression 3D, un carnet de commandes record, les liquidités et une discipline suffisantes pour nous aider à traverser cette crise ».

ExOne est le pionnier et le leader mondial de la technologie d'impression 3D à jet de liant. Depuis 1995, nous avons pour mission de fournir des imprimantes 3D puissantes qui résolvent les problèmes les plus difficiles et permettent des innovations en mesure de changer le monde. Nos systèmes d'impression 3D transforment rapidement les matériaux en poudre - y compris les métaux, la céramique, les composites et le sable - en pièces de précision, en moules et noyaux de coulée de métal et en solutions d'outillage innovantes. Les clients industriels utilisent notre technologie pour gagner du temps et de l'argent, réduire les déchets, améliorer leur flexibilité de fabrication et proposer des conceptions et des produits qui étaient auparavant irréalisables. En tant que siège de la principale équipe mondiale de spécialistes en jet de liant, ExOne fournit également des services d'impression 3D spécialisés, comprenant la production à la demande de pièces vitales à la fonction, ainsi que des conseils en ingénierie et en conception. En savoir plus sur ExOne en consultant www.exone.com ou sur Twitter à l'adresse @ExOneCo. Nous vous invitons à vous joindre à nous en saisissant le hashtag #MakeMetalGreen™

