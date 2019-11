ExOne : introduit sa nouvelle imprimante 3D pour métaux X1 160PRO™ qui permet de fabriquer des pièces de qualité à grande échelle 0 05/11/2019 | 14:08 Envoyer par e-mail :

Flexibilité inégalée en matière de matériaux : Capable d'imprimer en 3D plus de six matériaux en métal qualifiés, plus des céramiques, pour obtenir des pièces denses et d'une grande précision dimensionnelle

Introduction de technologie Triple ACT brevetée : Ce nouveau système avancé pour appliquer, étaler et comprimer des poudres ultrafines fournit une densité et une répétabilité sans pareil dans l'industrie

La dixième et plus grande imprimante 3D pour métaux d'ExOne : Leaders mondiaux et fiable des systèmes de jet de liant industriels pour le sable, le métal et les céramiques La Société (Nasdaq:XONE), leader mondial des imprimantes 3D industrielles pour le sable et les métaux utilisant la technologie de jet de liant, a révélé aujourd'hui avoir atteint le point culminant de ses efforts de développement qui ont duré 20 ans en produisant à ce jour sa dixième et plus grande imprimante 3D pour métaux : la X1 160PRO. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20191105005373/fr/ The X1 160PRO™ Metal 3D Printer (Photo: Business Wire) Construite pour un haut débit et la production de grandes pièces, la nouvelle imprimante 3D pour métaux X1 160PRO offre des dimensions de construction de 800 x 500 x 400 mm, en fournissant 160 litres de volume de construction total – suffisamment grande pour produire les pièces moulées à la cire perdue utilisées dans les industries de l’automobile, de l’aérospatiale et de la défense. Ce système ouvert pour matériaux peut imprimer en 3D six métaux qualifiés, y compris les aciers inoxydables recherchés 316L, 304L et 17-4PH, ainsi que certaines céramiques, en des pièces finies denses et fiables, grâce au système Triple Advanced Compaction Technology (ACT – technologie de compactage avancée triple) exclusif d’ExOne. Avec des vitesses d’impression atteignant 10 000 cm3/heure, en fonction du matériau d’impression, l’imprimante X1 160PRO est conçue pour fournir une pièce d’une qualité exceptionnelle à des vitesses de production. Le nouveau système présente également une connectivité au nuage pour l’industrie 4.0 et des capacités de liaison des processus proposées par Siemens MindSphere. « Notre feuille de route technologique nous a conduits à cette machine depuis plus de 20 ans », a déclaré John Hartner, PDG d’ExOne. « Dans le même temps, l’imprimante X1 160PRO a également été conçue pour répondre à la demande croissante des clients de l’industrie automobile, de la défense et de l’aérospatiale. Nous sommes extrêmement fiers de ce que de modèle signifie pour l’avenir de l’impression en 3D pour métaux et la production durable de grandes pièces métalliques sans limitations en matière de design. » L’imprimante X1 160PRO rejoint la famille des imprimantes 3D pour métaux en expansion d’ExOne, qui englobe l’Innovent+, système de base utilisé dans le monde entier pour la recherche, la conception, et la production de petites pièces, et la X1 25PRO, imprimante 3D de production de taille moyenne qui est suffisamment grande pour produire la plupart des pièces en métal fabriquées à l’heure actuelle. La X1 25PRO commencera à être livrée aux clients au cours de ce trimestre et elle devrait être présentée pour la première fois en Europe, à l’occasion du salon Formnext 2019, qui aura lieu ce mois-ci à Francfort, Allemagne. La X1 160PRO devrait être disponible à la fin de 2020. Système Triple ACT essentiel pour la production à grande échelle La X1 160PRO comprend le système Triple Advanced Compaction Technology (ACT) exclusif et breveté d’ExOne, qui est essentiel pour fournir une densité et une répétabilité cohérentes des pièces dans le cadre de l’ensemble de leur construction lors de l’impression en 3D avec jet de liant. Le jet de liant est une méthode d’impression en 3D dans le cadre de laquelle un jet d’encre imprime un fluide liant sur une fine pellicule de poudre, construisant une pièce, une couche à la fois. Le Triple Act d’ExOne s’attaque à la perfection à l’un des défis les plus importants des poudres métalliques utilisant le procédé d'impression à jet de liant : en appliquant, étalant, et comprimant uniformément les poudres ultrafines qui ont une taille moyenne de particule, ou D50, de 9 microns. La cohésion de ces poudres les rend susceptibles de s’agglomérer facilement et d’être difficiles à appliquer. La technologie d’ExOne surmonte ce défi. ExOne possède une vaste expérience de l’impression en 3D à jet de liant pour métaux. La société a lancé le premier système commercial de jet de liant pour métaux, le RTS-300, en 1998, en le faisant suivre par une nouvelle imprimante pour métaux tous les trois ou quatre ans. Environ la moitié des systèmes d’imprimante à jet de liant de la société installés dans le monde entier sont des imprimantes 3D pour métaux. Par ailleurs, la société exploite l’établissement de production d’impression à jet de liant pour métaux le plus productif au monde, sur le site de son siège social situé à l’extérieur de Pittsburgh. Cette expérience a conduit au développement du système Triple ACT pour contrôler avec précision les poudres fines et fournir une densité et une répétabilité élevées pour les pièces fabriquées. Renseignez-vous davantage en consultant le site www.exone.com/tripleACT. À propos d’ExOne ExOne est un fournisseur mondial d’imprimantes en D, de produits imprimés en 3D, de matériaux et de services aux clients industriels. Les activités d’ExOne consistent principalement à fabriquer et à vendre des imprimantes 3D et des produits d’impression sur mesure à ses clients, en utilisant sa base installée d’imprimantes 3D. Les machines d’ExOne servent les applications directes et indirectes. L’impression directe produit un composant ; l’impression indirecte fabrique un outil destiné à produire un composant. ExOne propose une collaboration préproduction et des produits imprimés à ses clients par le biais de son réseau de Centres d’adoption ExOne (ExOne Adoption Centers, EAC). ExOne fournit également les matériaux associés, y compris les consommables et les pièces de rechange, et d’autres services, y compris la formation et l’assistance technique dont les acheteurs de ses imprimantes 3D doivent recevoir pour imprimer des produits. La Société estime que sa capacité à imprimer dans divers matériaux industriels, ainsi que son débit volumétrique en tête de l’industrie (mesuré en fonction de la chaîne d’installation et de la vitesse d’impression) positionnent ExOne de manière unique pour répondre aux besoins des clients industriels. Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191105005373/fr/

