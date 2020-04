The Goldman Sachs Group, Inc. : La tendance de fond reste baissière

Données financières (USD) CA 2020 33 285 M EBIT 2020 9 078 M Résultat net 2020 5 529 M Dette 2020 274 Mrd Rendement 2020 3,09% PER 2020 10,3x PER 2021 7,50x VE / CA2020 9,93x VE / CA2021 9,33x Capitalisation 57 090 M Prochain événement sur THE GOLDMAN SACHS GROUP, I 15/04/20 Q1 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 213,40 $ Dernier Cours de Cloture 166,02 $ Ecart / Objectif Haut 74,7% Ecart / Objectif Moyen 28,5% Ecart / Objectif Bas -3,63% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David Michael Solomon Chairman & Chief Executive Officer John E. Waldron President & Chief Operating Officer Stephen M. Scherr Chief Financial Officer & Executive Vice President Marco Argenti Co-Chief Information Officer Atte Lahtiranta Chief Technology Officer