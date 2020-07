GOLDMAN SACHS : accord à 3,9 milliards avec la Malaisie dans l'affaire du fonds 1MDB

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a accepté de verser 3,9 milliards de dollars à la Malaisie pour clore le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB. La célèbre banque d’affaires versera 2,5 milliards de dollars à la Malaisie et garantira le retour d’au moins 1,4 milliard de dollars venant de cession d’actifs du fonds, qui avaient été saisis de par le monde. Cette somme sera enregistrée dans les comptes du deuxième trimestre, qui seront modifiés car dévoilés la semaine dernière… Le bénéfice net s'était élevée à 2,42 milliards de dollars.La Malaisie avait engagé des poursuites pénales contre des filiales Goldman Sachs et un ancien employé de la banque américaine, Tim Leissner. Goldman Sachs a arrangé pour 6,5 milliards de dollars d'obligations pour 1MDB en 2012 et 2013, dont 2,7 milliards auraient été volés, affirme un procureur malaisien. Ces émissions auraient rapporté 600 millions de dollars à la célèbre banque d'affaires américains.