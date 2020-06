Goldman Sachs : bail signé pour des bureaux à Paris

03/06/2020 | 09:49

SFL annonce la signature avec Goldman Sachs d'un bail de 12 ans, dont neuf années fermes, portant sur près de 6.500 m² au sein du 83 Marceau (Paris 16e), soit 81% des surfaces de bureaux de cet immeuble, qui surplombe la Place de l'Etoile.



La foncière précise que cet immeuble fait l'objet d'une restructuration intégrale menée par l'architecte français Dominique Perrault (Grand Prix d'Architecture, Praemium Imperiale), et réalisée par Eiffage.



Dès sa livraison prévisionnelle au troisième trimestre 2021, l'immeuble accueillera le siège parisien de la banque d'affaires américaine et lui donnera la possibilité de poursuivre son développement en France.



