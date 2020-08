Jeux vidéo: le géant chinois Tencent entre au capital du français Voodoo

Paris (awp/afp) - L'éditeur parisien de jeux vidéo mobiles Voodoo a annoncé lundi la vente d'une participation minoritaire dans son capital au leader mondial du secteur, le chinois Tencent, pour une valeur d'entreprise de 1,2 milliard d'euros.

L'arrivée de Tencent aidera Voodoo "à développer sa stratégie de croissance et à adapter ses jeux au marché asiatique", selon un communiqué de l'entreprise, qui ne divulgue pas le montant de cet investissement.

Le cofondateur de Voodoo Alexandre Yazdi reste le principal actionnaire et, "aux côtés de la direction" actuelle, gardera le contrôle du groupe, précise le communiqué.

Voodoo, fondé en 2013, rentre ainsi dans le club restreint des "licornes" françaises, ces jeunes entreprises en forte croissance valorisées à plus d'un milliard de dollars.

L'entreprise développe des jeux pour mobiles grand public et très simples appelés "hyper occasionnels", comme des labyrinthes et circuits de billes virtuelles, dont le titre Helix Jump téléchargé quelque 500 millions de fois.

Elle avait levé 172 millions d'euros en 2018 auprès de Goldman Sachs.

La France, riche en start-up technologiques, compte une dizaine de "licornes": Deezer, Blablacar, Doctolib, eFront, Dataiku, Contentsquare, auxquelles on peut ajouter les vétérans OVH et Veepee et la franco-américaine Kyriba.

Le groupe Tencent, propriétaire de la messagerie WeChat, est l'un des géants chinois du numérique et le leader incontesté du jeu vidéo sur smartphone. En début d'année, il avait déjà investi dans les start-up françaises spécialisées dans les paiements électroniques Lydia et Qonto.

afp/rp