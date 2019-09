Hershey : a finalisé l'acquisition de ONE Brands

23/09/2019 | 16:23

Le chocolatier Hershey a annoncé la finalisation de l'acquisition de ONE Brands, un fabricant de barres nutritionnelles riches en protéines et faibles en sucre pour un montant de 397 millions de dollars.



La marque viendra compléter l'activité actuelle de Hershey Oatmega, acquise dans le cadre de l'acquisition d'Amplify Snack Brands en 2018, ainsi que de son investissement récent dans Fulfill, un fabricant européen de barres enrichies de vitamines.



L'acquisition devrait avoir un effet légèrement relutif sur le bénéfice au cours de la première année complète, a déclaré Hershey.



Hershey prévoit de développer l'activité de ONE Brands en mettant à profit son expertise dans les domaines de la vente, de la distribution et du commerce numérique, a déclaré le groupe.



