Hershey : acquisition dans les barres nutritionnelles

28/08/2019 | 09:49

Hershey a annoncé mardi soir avoir conclu un accord définitif pour acquérir ONE Brands, fabricant d'une gamme de barres nutritionnelles faibles en sucres et fortes en protéines, pour un prix d'achat de 397 millions de dollars.



'Cette acquisition devrait permettre au groupe de proposer une offre de marques compétitive dans la catégorie des barres nutritionnelles', explique Hershey, qui a l'intention de renforcer la gamme d'ONE Brands en s'appuyant sur ses propres capacités.



Financée par de la trésorerie à disposition et des emprunts à court terme, la transaction devrait être finalisée au dernier trimestre 2019, sous réserve des conditions usuelles, et avoir un effet légèrement relutif sur les résultats dès la première année.



