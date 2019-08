Hershey : prises de participation dans deux 'disrupteurs'

19/08/2019 | 13:12

Le groupe de confiserie américain Hershey a annoncé lundi des prises de participation minoritaires au sein de Fulfil et Blue Stripes, deux jeunes entreprises spécialisées dans le chocolat.



Fulfil commercialise des barres vitaminées et protéinées essentiellement fabriquées à base de noix et de chocolat au Royaume-Uni et en Irlande.



Quant à la chaîne de magasins Blue Stripes, elle propose un concept unique déclinant toutes les variations autour du chocolat, allant des boissons aux pâtisseries.



Hershey précise que les deux investissements ont été réalisés par le biais de C7 Ventures, sa branche de capital-investissement qui s'intéresse aux acteurs 'disrupteurs' et 'émergents' proposant des nouvelles façons de consommer.



