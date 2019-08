HOME DEPOT : fait mieux que prévu au deuxième trimestre mais ...

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Home dépôt a réduit sa prévision de ventes pour l'exercice 2019 même s'il a dévoilé un bénéfice par action supérieur aux attentes au titre de son deuxième trimestre. Ainsi, sur la période, celui-ci est ressorti à 3,17 dollars par action, dépassant les estimations des analystes, soit 3,08 dollars par action. Un an plus tôt, il était de 3,05 dollars. Quant au chiffre d’affaires, il a augmenté de 1,2% pour s’établir à 30,84 milliards de dollars, contre une estimation moyenne de 30,98 milliards de dollars. Les ventes à périmètre comparables ont progressé de 3% sur la période."Nous sommes encouragés par l'élan que nous constatons grâce à nos investissements stratégiques et nous croyons que la santé actuelle des consommateurs américains et un environnement immobilier stable continuent de soutenir notre entreprise", a déclaré Craig Menear, président directeur général."Cela dit, les prix du bois d'œuvre ont diminué considérablement par rapport à l'an dernier, ce qui a une incidence sur la croissance de nos ventes. Par conséquent, nous mettons à jour aujourd'hui nos prévisions de ventes afin de tenir compte principalement de la déflation continue des prix du bois d'œuvre, ainsi que des répercussions possibles pour les consommateurs américains découlant des tarifs récemment annoncés", a-t-il ajouté.Dans ce contexte, la société prévoit désormais des ventes en hausse d'environ 2,3% sur l'année et des ventes à périmètre comparables en augmentation de l'ordre de 4%.Les prévisions de croissance du bénéfice dilué par action pour l'exercice restent inchangées. Le groupe anticipe ainsi une croissance du bénéfice dilué par action d'environ 3,1% pour l'exercice 10,03 dollars.