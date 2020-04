Home Depot : mesures face à la crise sanitaire

01/04/2020 | 13:14

En réponse à la crise sanitaire, Home Depot fait part d'une série de mesures, dont la fermeture de ses magasins tous les soirs à 18h00, une limitation du nombre de clients autorisés en même temps dans ses magasins et la suppression de promotions de printemps.



La chaine de rénovation résidentielle va aussi offrir l'équivalent de 80 heures de travail à ses employés à temps plein, de 40 heures pour ceux à temps partiel, et de respectivement 160 et 80 heures pour les employés d'au moins 65 ans ou celles à risque élevé.



