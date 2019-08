Home Depot : trimestre meilleur que prévu, prévision abaissée

20/08/2019 | 12:53

Home Depot, le numéro un américain des magasins de bricolage, a réduit mardi sa prévision de ventes annuelles en dépit de résultats meilleurs que prévu sur le deuxième trimestre.



Le groupe basé à Atlanta dit désormais s'attendre à des ventes nettes en hausse d'environ 2,3% en année pleine et à des ventes à périmètre comparables en progression de l'ordre de 4%.



A titre de comparaison, le distributeur prévoyait jusqu'ici une croissance de 3,3% de ses ventes annuelles totales, et de l'ordre de 5% à périmètre constant.



Ses nouvelles prévisions tiennent compte de la récente dégringolade des prix du bois et de la mise en place de tarifs douaniers majorés aux Etats-Unis, précise-t-il dans un communiqué.



Sur son deuxième trimestre, les ventes à périmètre comparable ont augmenté de 3%.



Dans son communiqué, le groupe de magasins de bricolage dit avoir profité de la stabilité du marché immobilier américain et de la vigueur du climat de la consommation aux Etats-Unis.



Son bénéfice net sur les trois mois clos début août s'est toutefois replié, passant à 3,48 milliards de dollars, soit 3,17 dollars par action, contre 3,51 milliards, soit 3,05 dollars l'action, un an plus tôt.



Les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice par action de 3,08 dollars.



Pour l'ensemble de l'exercice, Home Depot déclare toujours s'attendre à un bénéfice ajusté d'environ 10,3 dollars.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.