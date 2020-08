Home Depot : trois projets de centres en Géorgie

04/08/2020 | 15:28

Home Depot fait part de son intention d'ouvrir trois nouveaux centres de distribution dans l'Etat américain de Géorgie sur les 18 prochains mois, expansion qui devrait générer environ un millier de nouveaux emplois dans la région d'Atlanta.



La première chaine américaine de rénovation résidentielle explique vouloir ainsi répondre à la demande grandissante en livraison flexible ou en options de ramassage de la part de ses clients particuliers et professionnels.



Elle rappelle avoir créé plus de 5000 postes en Géorgie au cours des cinq dernières années via l'ouverture de divers centres de distribution et de bureaux pour la technologie, l'e-commerce, le marketing ou le service clients.



