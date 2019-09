Kraft Heinz : 3G Capital cède des titres, le titre chute

17/09/2019 | 16:29

3G Capital a annoncé avoir cédé près de 10% de ses actions du groupe Kraft Heinz.



Dans un rapport déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la société de capital-risque brésilien a annoncé détenir encore 245 millions d'actions du géant de l'alimentation, d'une valeur d'environ 7,25 milliards de dollars, après avoir vendu 25 millions d'actions à un prix de 28,4 dollars.



Notez que les actions Kraft ont clôturé à 29,6 dollars la nuit dernière.



Sans surprise, le titre Kraft Heinz chute de plus de 4% à la Bourse de New York.



