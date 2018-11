Kraft Heinz : Canada annonce un accord en vue de vendre sa division fromage naturel à Parmalat

Kraft Heinz a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif en vue de vendre sa division canadienne fromage naturel à Parmalat pour un prix d’achat de 1,62 milliard CAD (environ 1,23 milliard USD aux taux de change actuels). L’accord inclut la vente des marques de fromage naturel Cracker Barrel, P’tit Québec et aMOOza! sur le marché canadien. La transaction proposée devrait être clôturée au premier semestre 2019, sous réserve de l'examen et de l'approbation réglementaires.

« Nous sommes enthousiasmés par ce que cette transaction signifie pour notre croissance et nos activités futures au Canada », a déclaré Bernardo Hees, PDG de Kraft Heinz. « Nous pensons également que Parmalat est particulièrement bien placée pour développer l’activité fromages naturels, du fait de son expérience et de l’attention que porte la société au secteur laitier. Dans le même temps, nous pouvons nous concentrer sur les segments et catégories où nous avons une image de marque plus forte, un avantage compétitif et de plus grandes perspectives de croissance. »

Selon les termes de l’accord, Kraft Heinz vendra son installation de production située à Ingleside, en Ontario. Kraft Heinz Canada transférera par ailleurs chez Parmalat environ 400 employés de ce site.

Kraft Heinz continuera de détenir et commercialiser ses autres produits fromagers, dont Philadelphia, Cheez Whiz et Kraft Singles, qui sont transformés à Mont-Royal, au Québec, où Kraft Heinz Canada emploie environ 900 personnes. Kraft Heinz est résolue à maintenir son engagement vis-à-vis du marché canadien, comme l’illustre sa récente acquisition de la marque de café Ethical Bean basée à Vancouver. À travers le Canada, Kraft Heinz emploie actuellement environ 2 000 personnes dans ses installations et des milliers d’autres, indirectement, via ses fabricants conjoints.

La division fromages naturels vendue a contribué aux ventes nettes de Kraft Heinz à hauteur d’environ 560 millions CAD (environ 427 millions USD aux taux de change actuels) en 2017. Kraft Heinz prévoit d’utiliser les recettes de la transaction principalement pour rembourser sa dette, avec des charges d'intérêt réduites qui devraient compenser la majorité de la dilution du BPA selon le taux courant.

RBC Capital Markets a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Kraft Heinz Canada dans le cadre de cette transaction, tandis que Fasken Martineau DuMoulin LLP a agi à titre de conseiller juridique.

À propos de Kraft Heinz

Kraft Heinz (NASDAQ : KHC) est la cinquième plus importante entreprise d'alimentation et de boissons au monde. En tant que producteur mondial reconnu d'aliments délicieux, Kraft Heinz offre des solutions nutritives de grande qualité et au bon goût pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. La Société compte parmi ses marques emblématiques Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero, Smart Ones et Velveeta. Kraft Heinz est dévouée à la cause d'une santé durable pour ses employés, la planète et l'entreprise. Pour de plus amples renseignements, visitez www.kraftheinzcompany.com.

À propos de Parmalat

Le Groupe Parmalat est un acteur mondial de la production et la distribution d’aliments essentiels au bien-être quotidien : lait, produits laitiers et boissons fruitées, qui ont généré un chiffre d’affaires de plus de 6,6 milliards d’euros en 2017. Plus de 26 000 personnes travaillent dans les installations de Parmalat en Europe, en Amérique, en Afrique et en Océanie. Parmalat S.p.A., la société mère du Groupe, est cotée à la bourse de valeurs italienne depuis le 6 octobre 2005.

Forte d'un héritage de marques qui remonte à plus de 130 ans dans le secteur laitier canadien, Parmalat Canada s’engage à produire des produits laitiers nutritifs et au bon goût, et à favoriser la santé et le bien-être des canadiens via ses marques emblématiques, comme Beatrice, Lactantia, Astro, Black Diamond et Balderson.

Parmalat Canada emploie directement 3 000 Canadiens, soutient des centaines de familles d'agriculteurs et contribue aux moyens de subsistance de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à nos 16 sites de fabrication et à notre chaîne d'approvisionnement nationale.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient un certain nombre d’énoncés prospectifs. Des termes tels que « s’attendre à », « investir », « croître », « continuer », « s’engager », « étendre », « avancer », « se concentrer », l’utilisation du futur, de variantes de ces termes ou d’expressions semblables, au futur ou au conditionnel, visent à identifier les énoncés prospectifs. Parmi les exemples d’énoncés prospectifs figurent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant les plans de Kraft Heinz, le calendrier et les avantages prévus de la transaction, les projets d’investissement et de croissance dans la région, ainsi que l’impact de la vente. Ces énoncés prospectifs ne garantissent en rien les performances futures et sont sujets à un certain nombre de risques et d’incertitudes, bon nombre d’entre eux étant difficiles à prédire et hors du contrôle de Kraft Heinz.

Les facteurs importants susceptibles d’affecter les activités et opérations de Kraft Heinz et d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les résultats projetés dans les énoncés prospectifs incluent, sans toutefois s’y limiter, l’activité dans un secteur hautement concurrentiel ; les modifications dans le paysage commercial ou la perte de clients de détail clés ; la capacité de Kraft Heinz à conserver, étendre et élargir sa réputation et son image de marque ; les impacts des opérations internationales de Kraft Heinz ; la capacité de Kraft Heinz à tirer profit de la valeur de sa marque pour rivaliser avec des marques de distributeurs et d’autres marques bon marché ; la capacité de Kraft Heinz à prédire, identifier et interpréter l’évolution des préférences et de la demande des consommateurs ; la capacité de Kraft Heinz à stimuler la croissance de ses revenus dans ses catégories de produits clés, à augmenter sa part de marché ou à ajouter de nouveaux produits ; un affaiblissement de la valeur comptable de l'écart d'acquisition ou d’autres actifs incorporels à durée de vie indéfinie ; la volatilité des prix des matières premières, de l’énergie et des autres intrants ; les modifications au niveau de l’équipe dirigeante ou d’autres employés clés de Kraft Heinz ; la capacité de Kraft Heinz à réaliser les bénéfices anticipés de ses initiatives de réduction des coûts ; les modifications des relations avec des clients et fournisseurs importants ; l’exécution de la stratégie d’expansion internationale de Kraft Heinz ; les interprétations ou changements du régime fiscal ; les actions en justice ou autres mesures d'application réglementaires ; les rappels de produits ou les demandes liées à la responsabilité envers nos produits ; les perturbations imprévues des affaires ; la capacité de Kraft Heinz à finaliser ou tirer parti des avantages liés aux acquisitions, alliances, cessions ou coentreprises potentielles et finalisées ; la situation économique et politique aux États-Unis et dans divers autres pays dans lesquels nous opérons ; la volatilité des marchés de capitaux et d’autres facteurs macroéconomiques ; la hausse des dépenses liées aux pensions, au travail et aux personnes ; la volatilité au niveau de la valeur de marché de tout ou partie des produits dérivés que nous utilisons ; les variations des taux de change ; les risques associés à l’informatique et aux systèmes, dont les interruptions de service, l'appropriation indue de données ou les infractions à la sécurité ; la capacité de Kraft Heinz à protéger ses droits de propriété intellectuelle ; l’impact d’événements naturels dans les lieux où nous ou nos clients, fournisseurs ou régulateurs opèrent ; la dette de Kraft Heinz et sa capacité à rembourser celle-ci ; la structure de propriété de Kraft Heinz ; l’incidence de futures ventes d’actions ordinaires de Kraft Heinz sur les marchés publics ; la capacité de Kraft Heinz à continuer de payer un dividende régulier ; les retraitements des états financiers consolidés de Kraft Heinz ; l’examen de la transaction par le Bureau canadien de la concurrence ou d’autres agences ; ainsi que d’autres facteurs. Pour de plus amples informations sur ces facteurs, ainsi que d’autres, susceptibles d’affecter les énoncés prospectifs de Kraft Heinz, consultez les facteurs de risque de Kraft Heinz stipulés dans les documents déposés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »), car ils sont susceptibles d’être modifiés de temps à autre. Kraft Heinz ne prend aucun engagement et rejette toute obligation de mettre à jour ou réviser un quelconque énoncé prospectif figurant dans le présent communiqué de presse, sauf si les lois ou réglementations en vigueur l’exigent.

