Kraft Heinz : annonce 1 milliard de dollars de dépréciations, le titre chute

Le géant de l'agroalimentaire, fabricant entre autre du ketchup Heinz, a déprécié la valeur de certaines de ses divisions, dont son activité de produits réfrigérés aux Etats-Unis d'environ 744 millions de dollars (665 millions d'euros). Le groupe a également inscrit des charges de dépréciation de 474 millions de dollars sur six de ses marques, dont Velveeta et Cool Whip.

La publication des résultats de Kraft Heinz a été retardée en raison du retraitement de ses comptes sur près de trois ans pour rectifier des anomalies comptables que le groupe impute à des salariés.

L'action, qui a perdu près d'un tiers de sa valeur depuis le 21 février, date de la publication d'une perte trimestrielle inattendue, chutait de 6,5% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.

En février, le groupe avait également révélé faire l'objet d'une enquête de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur ses procédures comptables et avait annoncé des charges de dépréciation de 15,4 milliards de dollars au total pour ses marques emblématiques Kraft et Oscar Mayer.

Le bénéfice net du semestre clos le 29 juin est tombé à 854 millions de dollars, soit 70 cents par action, contre 1,76 milliard (1,43 dollar par action) un an plus tôt. Le chiffre d'affaires net a reculé de 5% à 12,37 milliards de dollars.

(Richa Naidu, avec Aishwarya Venugopal à Bangalore; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Marc Angrand)