Kraft Heinz : au-dessus des attentes au T4 2019

13/02/2020 | 14:24

Kraft Heinz a publié pour son quatrième trimestre 2019 un bénéfice de 0,72 dollar par action en données ajustées, contre 0,84 dollar pour la même période un an plus tôt.



Kraft Heinz parvient néanmoins à dépasser les attentes. Le consensus misait en effet sur un BPA de 0,68 dollar.



Les ventes nettes se sont pour leur part tassées, passant de 6,9 milliards à 6,5 milliards de dollars.





