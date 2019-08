Kraft Heinz : baisse de 24% du BPA ajusté au 1er semestre

08/08/2019 | 14:21

Kraft Heinz publie au titre de son premier semestre 2019 un bénéfice net divisé par deux à 854 millions de dollars, soit 70 cents par action. En données ajustées, ce BPA s'est tassé de près de 24% à 1,44 dollar.



L'EBITDA ajusté s'est réduit de 19% à 3,03 milliard de dollars, pour un chiffre d'affaires en recul de 4,8% à près de 12,4 milliards, des effets changes et périmètres négatifs s'étant ajoutés à une décroissance organique de 1,5%.



Outre le recul de ses ventes, le groupe agroalimentaire explique que ses résultats 'reflètent l'impact négatif de l'inflation des coûts en cours, des investissements plus importants, ainsi que des dépenses de dépréciations et amortissements plus élevés'.



