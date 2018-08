Kraft Heinz : lance une nouvelle gamme de pizzas avec Oprah

22/08/2018 | 15:53

Le groupe Kraft Heinz annonce qu'il s'apprête à lancer une nouvelle gamme de pizzas surgelées premium, dans le cadre d'un accord de collaboration avec la star de la télévision américaine Oprah Winfrey.



La gamme 'O, That's Good !' sera disponible à 6,99 dollars dans les épiceries américaines et comportera quatre variétés: pepperoni, cinq fromages, suprême et végétarien grillé.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.