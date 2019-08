Kraft Heinz : nouveau directeur financier le 1er septembre

26/08/2019 | 15:25

Kraft Heinz annonce que son directeur financier David Knopf quittera ses fonctions le 1er septembre et sera alors remplacé par Paulo Basilio, qui occupe depuis juillet le poste de directeur de la planification d'activité et du développement.



Après une période de transition, David Knopf quittera le géant agroalimentaire pour retourner chez le fonds d'investissement brésilien 3G Capital, dont il est partenaire depuis 2015. Il travaillait chez Kraft Heinz depuis plus de quatre ans.



Par ailleurs, le groupe fait part de la nomination, toujours à partir du 1er septembre, de Nina Barton au poste nouvellement créé de directrice de la croissance. Elle sera remplacée dans ses fonctions actuelles de présidente de la zone Canada par Bruno Keller.



