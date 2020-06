Mathieu Descout Directeur Général et Directeur de la Gestion des fonds de Novaxia Investissement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Novaxia Investissement a annoncé la nomination de Mathieu Descout en tant que Directeur Général et Directeur de la Gestion des fonds. Celui-ci est présenté comme ayant "des convictions fortes". Selon lui, les acteurs de la chaîne immobilière (promoteurs, sociétés de gestion d'actifs, investisseurs) vont concentrer l'essentiel de leur énergie et de leur trésorerie à leur coeur de métier.Les immeubles affectés par la crise créeront des opportunités d'investissement intéressantes dues à la baisse de leur prix. Une augmentation de la prime de risque pour l'achat d'actifs vacants et obsolètes devrait aussi apparaitre. La plus-value potentielle proviendra davantage de la transformation sur les immeubles que de la hausse naturelle du marché. Des opportunités s'annoncent pour les acteurs de la transformation urbaine.Pour capter cette décote et actionner le levier de la transformation immobilière pour le compte de ses investisseurs, Mathieu Descout décidera des choix stratégiques d'investissement et gérera avec sa trentaine de collaborateurs toute la gamme de produits. Son expérience de la transformation immobilière sera mise au service de la gamme de capitalisation, chère au groupe immobilier, comme à la nouvelle gamme de rendement, la SCPI NEO.Selon lui, dans ce contexte, de nouvelles opportunités d'investissements s'ouvrent : " Notre jeune SCPI NEO est une aubaine pour nos investisseurs, la collecte ayant commencé en octobre 2019, nous allons lui faire profiter de la décote d'actifs qui s'annonce. J'ai souhaité renforcer l'équipe d'experts sur le sujet. J'ai confié la gestion de cette SCPI à Matthieu Jauneau, et l'investissement à Arnaud Guilpin, qui a pour mission d'investir dans des actifs à fort potentiel d'ici la fin de l'année. Sûr de l'avenir de NEO dont je suis le gérant financier, j'ai choisi de positionner pour cette SCPI une équipe constituée de 5 experts maîtrisant la gestion d'actifs, l'épargne et l'immobilier.""Acteur pionnier de la transformation, nous gérons plus de 3 milliards d'euros d'actifs développés et en cours de développement. Cette expérience nous fait bénéficier d'une connaissance fine de l'investissement, des investisseurs, des territoires et des usagers. Nous sommes bien placés pour déterminer où sont les leviers de croissance à venir."Aussi, il se dit "convaincu que la crise du Covid va accélérer la transformation urbaine. C'est une opportunité pour tous les investisseurs mais pour les villes également. Notre engagement envers les territoires, les hommes et l'environnement avec la méthodologie d'impact investing que nous portons, et notre savoir-faire pour donner une nouvelle vie à des immeubles vides et obsolètes nous permettent de répondre aux enjeux de la ville de demain. Rendre la transformation urbaine accessible & allier sens et rentabilité constitue un leitmotiv pour toutes mes équipes."