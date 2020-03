The Native déclarée en faillite par un tribunal bâlois

Zurich (awp) - The Native a été officiellement déclarée en faillite par un tribunal de Bâle-Ville, une décision "inattendue", s'est étonnée mercredi la société de participations.

Selon l'entreprise, cette décision est basée sur une demande de l'ex-directeur général Nicolò von Wunster, qui avait réclamé le versement de son bonus d'un montant de 362'000 francs suisses incluant les intérêts.

The Native a précisé que cet accord avait été signé avec l'ancienne direction et que la nouvelle entité avait toujours "vigoureusement" contesté cette demande de rémunération.

Au vu de la situation, The Native va faire appel de la décision concernant la faillite et demander sa suspension immédiate.

Après la vente de la participation dans la société d'e-commerce Nexway (anciennement asknet) au 30 septembre 2019, The Native n'a plus d'activité opérationnelle et aucun employé.

