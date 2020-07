The Native publie un bénéfice net au lieu d'une perte pour 2019

Zurich (awp) - The Native a inscrit un bénéfice l'année dernière, au lieu d'une perte, grâce aux gains réalisés avec la vente d'actifs. La société de participations, en redressement judiciaire, a publié dimanche soir la version auditée de son rapport annuel 2019.

La cession de participations, notamment la filiale américaine The Native Media et le lausannois Blockchain Lab, a généré un gain de 22,1 millions de francs suisses. Il en résulte un bénéfice net de 9,9 millions. Dans le rapport non audité publié en juin, la société indiquait une perte nette de 12,2 millions.

The Native estime que son chiffre d'affaires consolidé a atteint 142,2 millions de francs suisses, contre 102,6 millions en 2018. Les dépenses opérationnelles se sont inscrites à 148,2 millions, contre 102,8 millions lors de l'année précédente.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a essuyé une perte de 6,0 millions de francs suisses, après -0,2 millions l'année précédente. Au niveau du résultat opérationnel (Ebit), la perte est de 12,1 millions, comparé à -8,7 millions en 2018.

La société de participations cotée à la Bourse suisse, désormais basée à Bâle après avoir transité par Lausanne et Lugano, a vendu il y a environ trois mois l'ensemble de ses actifs, hormis des instruments financiers porteurs d'intérêts.

Début avril, elle avait déposé un recours demandant la révocation de sa mise en faillite prononcée par un tribunal bâlois. Celle-ci était liée à un accord de résiliation entre l'ancien chef de la société Nicolò von Wunster et les ex-membres du conseil d'administration Gianluigi Facchini et Serge Umansky.

La procédure d'appel ayant un effet suspensif, la balle est désormais dans le camp des tribunaux.

Suite à la publication du rapport annuel audité, l'opérateur de la Bourse suisse SIX Swiss Exchange a annoncé la reprise du négoce pour le titre The Native, dont la cotation avait été suspendue en juin en l'absence de présentation de chiffres audités pour 2019.

ol/al