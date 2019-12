The Native reporte la finalisation d'une opération de refinancement

Zurich (awp) - La société de participations The Native a annoncé lundi le prolongement de la période de souscription pour un emprunt convertible permettant de lever jusqu'au 8 millions de francs suisses. La finalisation de l'opération a été reportée au 20 décembre.

L'entreprise bâloise avait indiqué fin octobre vouloir émettre ce placement afin de mettre un terme à sa réorganisation et son désendettement.

La réalisation de cette opération de refinancement permettra à The Native "de travailler à sa nouvelle stratégie opérationnelle qui sera dévoilée début 2020", a précisé la société dans un communiqué.

Depuis la vente fin septembre de la participation dans la société d'e-commerce Nexway (ex-asknet), The Native ne dispose plus d'activité opérationnelle et plus d'employé.

