The Native publiera son rapport annuel 2019 au plus tard le 8 juin

Zurich (awp) - La société de participations The Native n'a pas été en mesure de publier son rapport annuel 2019 dans les délais, à savoir jusqu'au 30 avril. C'est dû au fait que la société se trouve en procédure de faillite, a-t-elle indiqué vendredi soir. Le rapport sera publié au plus tard le 8 juin.

Fin mars, un tribunal bâlois a déclaré la mise en faillite de la société, décision contre laquelle un recours a été déposé. Le tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville a récemment accordé la suspension de la décision. Une décision sur le fond est attendue.

La procédure a bloqué toutes les activités de l'entreprise. Les comptes bancaires ont été bloqués et la conclusion de plusieurs transactions rendue impossible, qui auraient permis de conclure la restructuration.

The Native n'a pas été en mesure de publier ses comptes audités au 30 avril, comme prévu initialement. Le 24 avril dernier, l'autorité de régulation de SIX a accordé une prolongation de délai jusqu'au maximum le 8 juin.

SIX Regulation se réserve le droit, si le rapport n'est pas publié d'ici au 8 juin, de suspendre la cotation des actions The native. Lundi prochain, au plus tard à 07h30, The Native devra en outre publier des résultats annuels provisoires.

La société a annoncé vendredi soir que son chiffre d'affaires consolidé a atteint 143 millions de francs suisses après 102,6 millions en 2018. La perte d'exploitation avant amortissements s'est aggravée à 3,1 (-0,2) millions de francs suisses. La perte d'exploitation Ebit a atteint 7,8 (8,7) millions de francs suisses.

