Le New York Times dévoile des documents sur la répression au Xinjiang

PEKIN, 17 novembre (Reuters) - Des documents officiels chinois dévoilés par le New York Times détaillent le haut degré de coordination par Pékin de la répression des Ouïghours et autres minorités musulmanes dans la région du Xinjiang.

Ces documents, totalisant 403 pages, ont été fournis par "un membre de l'élite politique chinoise" au quotidien américain, qui dit ignorer comment ils ont été rassemblés et sélectionnés.

On y trouve notamment des extraits de discours de Xi Jinping à des responsables du Xinjiang en 2014, après l'attaque d'une gare par des militants ouïghours qui avait fait 31 morts.

Le président chinois appelle alors à une "lutte totale 'contre le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme' en utilisant les 'organes de la dictature' et en ne montrant 'absolument aucune pitié'," rapporte le New York Times.

Selon les experts des Nations unies, au moins un milion de Ouïghours et membres d'autres minorités musulmanes sont détenus dans des camps au Xinjiang. Pékin nie tout mauvais traitement à l'encontre de ses minorités. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès du ministère chinois des Affaires étrangères sur les révélations du New York Times.

Les documents détaillent les instructions données aux autorités locales pour expliquer à des étudiants de retour au Xinjiang que leurs proches ont été emmenés dans des camps pour être "formés", et décrit les réticences de certains responsables à appliquer ce programme.

Ils montrent également comment les camps d'internement se sont rapidement développés après la nomination, en août 2016, de Chen Quanguo, un haut fonctionnaire ayant déjà servi au Tibet, à la tête du Parti communiste régional. (Tony Munroe Jean-Stéphane Brosse pour le service français)