NEW YORK TIMES : publie un résultat meilleur qu'espéré grâce au numérique

Le New York Times a publié un résultat net part du groupe de 23,66 millions de dollars au second trimestre 2020, soit 14 cents par action, contre 25,17 millions, ou 15 cents par action un an plus tôt. En valeurs ajustées, cela représente 18 cents par actions (+5,9%), contre un consensus FactSet de 3 cents. Le chiffre d'affaires est en repli de 7,5% à 403,75 millions de dollars (consensus de 390 millions) en raison principalement de la chute des revenus publicitaires (-43,9%), alors que le quotidien a vu ses revenus des abonnements croître de 8,4%, en particulier grâce au numérique (+29,6%).