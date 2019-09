The Restaurant Group : en berne après des pertes au 1er semestre

L'enseigne britannique The Restaurant Group a plongé dans le rouge au terme du premier semestre 2019, avec une perte nette de -87,7 M£, qui souffre de la comparaison avec le bénéfice de 12,2 M£ réalisé un an avant. En cause, des charges exceptionnelles, en particulier une dépréciation d'actifs de 100,2 M£ sur les franchises Frankie & Benny's et Chiquito. La rentabilité au niveau de l'Ebitda est toutefois en amélioration, tandis que les revenus progressent de 4% en données comparables à 515,9 M£. Le management estime que son activité est désormais plus diversifiée pour faire face aux aléas, notamment un Brexit sans accord.Sur les six dernières semaines, la croissance a ralenti à 0,2% en comparable. L'enseigne Wagamama, acquise en 2018, continue à afficher des taux de croissance supérieurs à ceux du marché.Le titre perdait plus de 12% en fin de matinée à Londres, à 135,15 GBp.