RBS : Crédit Suisse n'est plus à 'surperformance'

23/07/2020 | 14:11

Dans une note sur les banques domestiques du Royaume Uni, Crédit Suisse indique dégrader son opinion sur Royal Bank of Scotland (RBS) de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 175 à 140 pence.



'Nous pensons que les surprises sur les résultats seront limitées alors que les réductions de coûts sont intégrées dans le cours de Bourse, et que la redistribution des surplus de capitaux ne sera que graduelle', explique le broker.



