The Scotts Miracle-Gro Company : Pression acheteuse

Données financières (USD) CA 2020 3 339 M EBIT 2020 461 M Résultat net 2020 285 M Dette 2020 1 498 M Rendement 2020 1,85% PER 2020 25,1x PER 2021 22,0x VE / CA2020 2,59x VE / CA2021 2,46x Capitalisation 7 148 M Prochain événement sur THE SCOTTS MIRACLE-GRO COM 06/05/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 122,50 $ Dernier Cours de Cloture 128,57 $ Ecart / Objectif Haut 5,78% Ecart / Objectif Moyen -4,72% Ecart / Objectif Bas -16,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre James Hagedorn Chairman & Chief Executive Officer Michael C. Lukemire President & Chief Operating Officer Thomas Randal Coleman CFO, Principal Accounting Officer & Executive VP Dave Swihart Senior VP-Global Research & Development Katherine Hagedorn Littlefield Vice Chairman