Swatch : Credit suisse n'est plus acheteur du dossier

25/01/2019 | 11:18

Selon Credit suisse, l'année 2019 sera difficile pour le 'hard luxury', sous-segment du luxe comprenant l'horlogerie et la bijouterie. Devenant 'neutres', les analystes ont révoqué leur conseil d'achat ('surperformance') sur le titre helvétique Swatch, sabrant d'un tiers l'objectif de cours qui chute de 510 à 340 francs suisses.



'Nous sommes de plus en plus réservés sur les perspectives du 'hard luxury' en 2019', attaque Credit suisse. Ce segment du luxe 'est structurellement moins attractif que le 'soft luxury' (vêtements et maroquinerie) en raison de la longueur du cycle des produits, d'une faible présence sur les réseaux sociaux et le monde numérique, et de l'éventuelle 'disruption' de l'horlogerie par les montres connectées.



La surexposition de l'horlogerie aux consommateurs chinois, qui représenteraient entre 40 et 45% des ventes, est considérée comme un risque alors que les commandes des détaillants de montres sont 'prudentes', et que les Chinois pourraient être exposés à des effets de richesse négatifs découlant des baisses de la Bourse et de l'immobilier dans le pays. Les prévisions relatives à Swatch sont donc sensiblement réduites, d'où la baisse de l'objectif.





