Swatch : Invest Securities abaisse son objectif de cours

Invest Securities estime que Swatch reste balloté, entre un statut de groupe industriel intégré allant jusqu'à occulter la valeur des marques et la contribution du luxe stricto sensu à la formation des résultats, et les séquelles d'une crise horlogère à multiples rebondissements.



Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours abaissé à 329 CHF (contre 351 CHF).



' Ceci joint à une exposition particulière comme grande valeur exportatrice suisse au marché chinois (HK + Chine mainland) dans un contexte de guerre commerciale, continue à peser sur la valeur mais le risque spécifique mérite d'être relativisé en regard du risque global de marché ' indique le bureau d'analyses.



' Alors que la sous-évaluation du titre interpelle, notamment sur les ratios boursiers les plus stables dans le temps (VE/CA à 1,5x, Price/bv à 1,1x) très dépréciés, il y a matière à absorber l'aléa d'une grande volatilité des résultats dans un cycle plus résilient à défaut d'être porteur ' rajoute Invest Securities.



