Swatch : Invest Securities reste à 'achat', abaisse sa cible

03/01/2019 | 11:22

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Swatch, mais abaisse son objectif de cours de 460 à 375 francs suisses, notant que la reprise cyclique du titre de l'horloger suisse en bourse 'a fait long feu...'



Il souligne que moins d'un an après avoir inversé la trajectoire, la valeur a reperdu la totalité du chemin reconquis et s'inscrit in fine très loin de ses plus hauts (600 euros) 'alors que la rédemption des marges s'inscrit dans une logique vertueuse'.



Selon l'analyste, cette logique 'devrait finir par associer l'activité sinistrée pour compte de tiers pour laquelle Swatch vise à capitaliser sur une domination sans partage... en l'absence naturellement d'un retournement du cycle horloger'.



