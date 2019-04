Swatch : Invest Securities toujours à l'achat, cible réduite

09/04/2019 | 09:30

Le bureau d'études parisien Invest Securities a confirmé son conseil d'achat sur le titre du groupe horloger suisse Swatch, en l'estimant 'toujours déprécié malgré des résultats décevants'. Quoique réduit de 375 à 351 francs suisses, l'objectif de cours augure d'une hausse proche de 20%.



'On savait Swatch la valeur internationale suisse la plus exposée au débouché de la Grande Chine et à ce titre très sensible aux risques de guerre commerciale. On savait moins que le groupe allait intrinsèquement décevoir en dégageant des chiffres en repli au deuxième semestre 2018, pour totalement inverser la tendance fort encourageante du premier semestre', déplore une note de recherche.



Cela étant, Invest Securities salue toujours le leader de l'horlogerie helvétique pour son 'modèle intégré unique et innovant avec une partition de marques remarquablement équilibrée' et le fait qu'il soit 'dégagé de toute contrainte financière'. De ce fait, 'Swatch est loin de pouvoir capitaliser sur un avantage de compétitivité pourtant avéré'.





