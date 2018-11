Swatch : UBS passe à la vente et sabre l'objectif

21/11/2018 | 11:08

Selon UBS, la détérioration des exportations horlogères suisses est vouée à continuer. De 'neutre', leur conseil sur l'action du 'pure player' helvétique Swatch est passé ce matin à la vente, l'objectif de cours à 12 mois dégringolant de 450 à 272 francs suisses (- 40%).



Les spécialistes relèvent que les indicateurs de demande de montres 'made in Switzlerland' ne cessent de se dégrader depuis le début du second semestre. En cause : notamment la réduction des dépenses des Chinois en dehors de Chine continentale, résultat des tensions commerciales, du ralentissement économique dans ce grand pays émergent, et de la baisse du yuan.



En conséquence, UBS réduit ses prévisions de croissance organique de Swatch et n'attend plus que 4% au second semestre 2018 avant 2,5% en 2019, soit bien en dessous des attentes d'un consensus qui mise toujours sur une accélération. Ainsi, les marges de Swatch devraient chuter, et non s'améliorer. UBS vise un bénéfice par action Swatch de 18,2 francs suisse en 2019, soit 19% de moins que les attentes moyennes du marché.









