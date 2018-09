Biennale du patrimoine horloger: 347 visites gratuites

Le Locle (NE)/La Chaux-de-Fonds (awp/ats) - La 8e Biennale du patrimoine horloger, qui va se dérouler à La Chaux-de-Fonds et au Locle (NE) les 2, 3 et 4 novembre, va proposer 347 visites exclusives gratuites dans 34 entreprises et ateliers. La course aux inscriptions s'ouvre ce mardi à 14h00.

"L'événement poursuit sa montée en puissance", indiquent mardi les deux villes. Les organisateurs notent que des grands noms horlogers comme Corum, Girard-Perregaux, Tag Heuer, Tissot, Breitling, Ulysse Nardin ou Zenith vont ouvrir leurs portes.

Les marques Cartier et Jaquet-Droz ont annoncé qu'elles sont intéressées par l'édition spéciale 2019 qui marquera les dix de l'inscription des villes organisatrices au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Outre les visites, 26 autres activités, dont des animations théâtrales, musicales et cinématographiques, seront notamment proposées. En plus des petits trains touristiques, un bus navette permettra de se rendre plus facilement sur les lieux de visites.

Avec Ignazio Cassis

La Biennale sera inaugurée le 2 novembre par le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Cité dans le communiqué, le chef des Affaires étrangères a déclaré que "me rendre dans les Montagnes neuchâteloises pour y ouvrir au nom du Conseil fédéral la 8e Biennale du patrimoine horloger est un honneur (...). L'horlogerie a façonné l'histoire de la Suisse et le visage des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds".

Une table ronde marquera la soirée inaugurale. Outre Ignazio Cassis, seront présents Anne Bisang, directrice artistique du Théâtre populaire romand (TPR), François Thiébaud, membre de la direction générale de Swatch Group et François Hainard, sociologue et président du Club 44.