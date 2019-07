De nouveaux membres à la direction générale de Swatch Group

Zurich (awp) - De nouveaux membres intègrent la direction générale et la direction générale élargie de Swatch Group, selon un communiqué paru mercredi.

Peter Steiger, chef du contrôle de gestion (CCO) et déjà membre de la direction générale élargie, a été nommé membre de la direction générale.

Mireille Koenig, co-directrice des affaires juridiques (CLO), Daniel Everts, co-directeur des affaires juridiques (CLO), Roger Juillet, directeur général de Nivarox-FAR et membre de la direction générale d'ETA, Lionel a Marca, vice-président et responsable technique et du développement pour Blancpain et Harry Winston, ont été nommés membres de la direction générale élargie.

Ces nominations sont effectives dès le 1er août 2019.

