Inventer et réinventer : Swatch Cities enflamme les jeunes talents de Madrid

La créativité est le fruit du talent individuel mais aussi de l'environnement dans lequel il évolue. De leur côté, les jeunes talents sont le moteur de cette créativité représentant la diversité et l'égalité. Ils défient les marques pour le plus grand plaisir de Swatch. Avec Swatch Cities, l'horloger suisse souhaite apporter visibilité et soutien à de jeunes créateurs et contribuer à leur formation artistique. Mais il vise aussi à laisser une empreinte durable sur le terrain de jeu, de manière à susciter un élan infini d'imagination et d'expressivité.

Le coup d'envoi de Swatch Cities a lieu à Madrid, non seulement une référence mondiale en matière de transformation urbaine mais aussi une ville où l'évolution sociale, économique et commerciale est guidée par l'innovation, l'énergie positive et les idées nouvelles. En juillet dernier, quinze jeunes talents âgés de 18 à 30 ans ont été sélectionnés parmi 113 candidats pour développer des projets artistiques. Grâce au soutien de coaches créatifs triés sur le volet, ces participants ont exploré des idées inédites et originales dans les domaines des arts contemporain et urbain ainsi que de la musique. Du 22 au 27 octobre, les artistes présenteront leurs oeuvres d'art au monde entier depuis la capitale espagnole.

Inspirée par l'esprit créatif du projet Swatch Cities, la marque s'est associée à des protagonistes locaux et madrilènes, comme les créateurs de bijoux Aristocrazy, le collectif d'art urbain Boa Mistura et le musée Thyssen-Bornemisza pour des collections spéciales qui seront dévoilées durant l'événement.

L'avenir de Swatch Cities s'annonce haut en couleurs puisque Madrid n'est que la première étape du nouveau voyage créatif et inspirant de Swatch.

#SwatchCities #SwatchLovesArt #SwatchCreativeNatives

www.swatchcreativenatives.com

(118 KB)