Les actions du secteur horloger sous pression

Zurich (awp) - Les actions des groupes de luxe Swatch et Richemont pointaient largement dans le rouge, mercredi en fin de matinée à la Bourse suisse. Les titres souffrent de mauvaises données chinoises et de la poursuite des troubles à Hong Kong.

Vers 11h50, Swatch était bon dernier du SMI, accusant une perte de 3,4% à 262,90 francs suisses, son plus bas du jour. Richemont reculait de 2,5% à 75,12 francs suisses, dans un indice des valeurs vedettes en retrait de 0,44%.

En Chine, la croissance des ventes de détail, principal indicateur de la consommation des ménages, est tombée à +7,6% en juillet sur un an, après une progression de 9,8% en juin. L'économie du géant asiatique fait face à "une pression à la baisse croissante sur le plan interne", a reconnu le Bureau national des statistiques (BNS) mercredi.

La situation à Hong Kong ne rassure pas non plus les investisseurs. L'aéroport international a repris son fonctionnement normal, mais la Chine a dénoncé des agressions "quasi-terroristes" contre ses ressortissants durant des affrontements.

L'ancienne colonie britannique était encore jusqu'en mai le principal marché des exportations horlogères suisses, avant de chuter de près de 27% en juin et d'être dépassée par les Etats-Unis. En 2018, Hong Kong avait pesé pour près de 3 milliards de francs suisses sur un total de 21 milliards. Les prochaines statistiques seront publiées le 20 août.

Le marché horloger devrait s'effondrer de 20% au second semestre à Hong Kong, note mercredi Jon Cox, analyste de Kepler Cheuvreux. Pour 2020, il table sur un déclin de 5%. Dans le pire des cas, il prédit même un recul de 40% en 2019 et de 25% l'an prochain. Les incertitudes persistantes devraient peser sur les titres dans les prochaines semaines et mois.

L'analyste a abaissé l'objectif de cours de Swatch à 325 francs suisses, contre 345 francs suisses précédemment et celui de Richemont à 87 francs suisses, contre 90 francs suisses. La recommandation est maintenue à "buy" pour les deux cas.

