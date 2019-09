Les exportations horlogères augmentent légèrement en août

Zurich (awp) - Les exportations horlogères suisses ont poursuivi en août sur la tendance positive du mois précédent. La faiblesse de Hong Kong, marché-clé pour l'industrie, a pu être compensée en partie par la performance des Etats-Unis, de la Chine continentale et du Japon.

Les envois à l'étranger de l'industrie des montres ont pris 1,5% sur un an à 1,52 milliard de francs suisses, indique jeudi l'Administration fédérale des douanes (AFD).

"Le mois d'août s'est situé dans la moyenne. La branche continue ainsi sur sa lancée légèrement positive, dans un contexte toujours relativement difficile selon les marchés", souligne la fédération horlogère suisse (FH).

Comme pour les mois précédents, les volumes ont accusé un important repli. En août, ils ont chuté de 12,3% à 1,56 million.

Sur les huit premier mois de 2019, les exportations de garde-temps ont crû de 1,9% à 14,1 milliards de francs suisses, précise le communiqué de la FH.

Au niveau des catégories de prix, les exportations de montres de moins de 500 francs suisses (prix export) se sont inscrites en baisse à deux chiffres, pour le onzième mois consécutif en ce qui concerne les volumes. La gamme 500-3000 a également connu un recul au niveau des quantités (-4,7%) et de la valeur (-1,7%). Au-dessus de 3000 francs suisses, la croissance est restée soutenue (+7,4% en volumes et +6,3% en valeur).

Le groupe Swatch génère dans le premier (au-dessus de 3000 francs suisses) et le deuxième segment (500-3000 francs suisses) respectivement 23% et 45% de son chiffre d'affaires, selon les estimations de la banque cantonale de Zurich. Les segments de prix inférieurs contribueraient pour leur part à 32% des ventes du groupe biennois, affirme la ZKB.

Hong Kong surprend

Les exportations vers Hong Kong (-12,7%), premier marché de l'industrie horlogère, ont continué à céder du terrain en raison notamment des manifestations qui secouent le pays. "Le marché n'a pas chuté comme redouté", précise la Fédération horlogère.

Les Etats-Unis (+14,8%) ont poursuivi sur leur lancée positive et ont occupé la première place en terme d'exportations pour le mois d'août. La Chine (+13,7%) a une nouvelle fois fait état d'une forte augmentation, alors que le Japon (+34,5%) s'est envolé.

Cependant l'Europe (-2,7%) a cédé du terrain, davantage que les mois derniers, pénalisé par le Royaume-Uni (-5,6%), l'Allemagne (-4,2%) et l'Italie (-13,7%). Quant à la France (+10,1%), elle a profité d'un effet de comparaison favorable dans une "tendance à moyen terme cependant négative".

"Les exportations horlogères sont, comme au mois de juillet, meilleures qu'anticipé grâce au segment supérieur", écrit l'analyste Patrik Schwendimann de la Banque cantonale de Zurich.

Résultats meilleurs que prévu

Les envois à l'étranger pour le mois d'août ont en effet dépassé de 10% les projections de la ZKB grâce à un repli moins important que prévu de Hong Kong.

En raison d'effets saisonniers, août est traditionnellement le mois le plus faible en termes de chiffre d'affaires réalisé, mentionne l'analyste Patrik Schwendimann, tout en soulignant que les plus importants sont octobre, novembre et juillet.

L'industrie horlogère souffre encore des manifestations à Hong Kong et du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, rappelle le spécialiste. "Mais la situation des taux de change s'est quelque peu améliorée", fait remarquer la ZKB.

Les investisseurs semblaient satisfaits des chiffres publiés. A 10h38, Richemont gagnait 1,5% à 75,2 francs suisses et son concurrent Swatch prenait 1,4% à 267,8 francs suisses. Leur indice de référence, le SMI, grapillait 0,07%.

