Les exportations horlogères suisses baissent en septembre

Zurich (awp) - Les exportations horlogères suisses ont en septembre enregistré leur première baisse mensuelle depuis le mois d'avril 2017. Elles se sont inscrites à 1,7 milliard de francs suisses, soit un repli de 6,9% sur un an, annonce jeudi la Fédération de l'industrie horlogère (FH). Ces chiffres sont inférieurs aux attentes des analystes.

"Il est toutefois trop tôt pour y voir un changement de tendance important", estime la faîtière. Un jour ouvrable en moins explique en partie ce repli. De janvier à septembre, les ventes à l'étranger de l'industrie horlogère se sont étoffées de 7,5% à 15,49 milliards.

En septembre, le nombre total de pièces exportées a aussi diminué de 6,7%.

Le mois dernier, les montres de moins de 500 francs suisses (prix export) ont connu le recul le plus marqué en termes de volume et de valeur. La catégorie 500-3000 francs suisses a cédé 3,3% au niveau des quantités et de 5,7% pour le chiffre d'affaires engrangé. Les pièces de plus de 3000 francs suisses pour leur part ont perdu 0,6% pour les volumes et 7,8% en termes de recettes.

Hong Kong, le premier marché d'exportation a cédé du terrain (-3,5%), de même que les Etats-Unis (-3,0%), deuxième marché. En revanche, la Chine continentale, troisième marché le plus important, a bondi de 17,3%, poursuivant sur la tendance haussière des derniers mois.

Le Royaume-Uni a affiché une diminution de 2,0%. Toujours bien orienté, le Japon (+2,4%) a toutefois vu sa croissance nettement ralentir au cours des quatre derniers mois. Quant à Singapour (-49,4%), il a subi un effet de base très défavorable lié à des ventes exceptionnelles en septembre 2017, énumère la FH.

Les incertitudes conjoncturelles pèsent

Vers la mi-journée, la porteur Swatch cédait 2,4% à 333,40 francs suisses et la nominative Richemont perdait 2,1% à 70,78 francs suisses dans un marché SMI qui lui progressait de 0,56%.

Les deux valeurs du luxe traversent une mauvaise passe. A la mi-mai, il fallait débourser environ 100 francs suisses pour un titre Richemont et un peu moins de 500 francs suisses pour une action Swatch. Depuis, les cours ont chuté de quelque 30%.

Les derniers chiffres des exportations horlogères n'arrangent pas la situation. A la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Patrik Schwendimann avait prévu des statistiques supérieures de 10%. Malgré la déception, l'analyste met en garde contre une surinterprétation de ventes qui se limitent à un seul mois.

Après avoir plongé dans le détail des chiffres, l'analyste de la ZKB affirme que les causes de la baisse sont à chercher du côté de l'incertitude des détaillants liée notamment aux tensions commerciales globales et de la politique de stockage prudente des fabricants. Les ventes aux clients finaux devraient continuer à progresser.

Les analystes de Société Générale sont moins optimistes et tablent sur un ralentissement du marché. Les devises des marchés émergents se sont affaiblies et le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé ses prévisions de croissance globale, dans un contexte de repli de la confiance des consommateurs.

lk/fr/jh