Malgré un semestre en recul, Swatch parie sur la croissance au second

Zurich (awp) - Swatch Group a enregistré des résultats en baisse au premier semestre, mais il table sur une solide croissance pour les six derniers mois de l'année. Les ventes s'inscrivent en retrait vis-à-vis du consensus, cependant le bénéfice est meilleur qu'attendu.

Le chiffre d'affaires du groupe horloger, publié mercredi, s'élève à 4,078 milliards de francs suisses, en recul de 3,7% par rapport aux six premiers mois de 2018 à cours constant. La baisse atteint -4,4% au cours actuel.

Le résultat opérationnel s'établit à 547 millions (-13,0%). La marge opérationnelle a reculé à 13,4%, contre 14,7% auparavant. Le bénéfice net s'est rétracté à 415 millions de francs suisses (-11,3%), avec une marge nette qui s'est aussi amaigrie à 10,2%, contre 11,0%.

Les ventes s'inscrivent en dessous de la plus basse estimation des analystes consultés par AWP, mais ils s'attendaient à des ventes peu favorables. En revanche, l'Ebit fait mieux qu'attendu tout comme le bénéfice qui a dépassé les projections du consensus (405 millions).

Le groupe aux 18 marques explique avoir bénéficié d'une demande continue sur certains marchés. "En Chine continentale, au Japon et aussi aux Etats-Unis, la croissance a été très positive dans tous les segments de prix." De même, "le chiffre d'affaires dans les propres activités de vente au détail (retail) et dans l'e-commerce a enregistré une croissance positive".

En revanche, "les ventes à Hong Kong, un important marché offrant des marges attrayantes, ont pâti des troubles politiques. Cela a entraîné une baisse à deux chiffres des ventes". Le territoire est la première destination des exporations horlogères suisses.

Lutte contre le marché gris et hausse des stocks

De plus, le groupe a lutté contre les activités de distribution non officielle. "Au premier semestre 2019, une politique intransigeante a été menée vis-à-vis des acteurs du marché gris, avant tout en Europe, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Amérique du Sud." A court terme, l'impact négatif sur les ventes est calculé en millions de francs suisses à trois chiffres. "A long terme, cela aura des répercussions positives dans les principaux marchés."

Les stocks de marchandises ont progressé de 2,6% à 7,1 milliards de francs suisses. "La hausse est intervenue dans les produits finis et est attribuable à l'arrêt de la livraison aux acteurs du marché gris."

Les problèmes de livraison survenus dans le domaine de l'habillage (boîtes, cadrans, aiguilles, etc) ont pu être "atténués au premier semestre 2019, mais ne sont pas encore entièrement réglés". Une amélioration est encore attendue dans la deuxième partie de l'année.

Swatch Group escompte une solide croissance au second semestre 2019, "compte tenu, d'une part, de la forte demande dans les principaux marchés, et, d'autre part, parce que le second semestre 2018 a été marqué par un mauvais quatrième trimestre".

Il table sur le lancement de nouveaux produits par les marques sur tous les segments de prix pour stimuler le chiffre d'affaires. "La mise en oeuvre réussie de l'e-commerce générera une croissance dynamique au second semestre, surtout dans le milieu de gamme et la gamme de base", selon le document. Le groupe s'attend ainsi à une croissance positive du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

A fin juin, les effectifs étaient de 36'800 collaborateurs, soit environ 300 personnes de moins par rapport à décembre 2018.

