Pick a design, make your Swatch: Une nouvelle étape pour Swatch X You

Pick a design, Make your Swatch ! C'est aussi simple qu'il y paraît. L'horloger suisse gravit un échelon dans son concept de personnalisation Swatch X You. Inspirée par la nature, le street art et les motifs géométriques, les différents designs offrent d'innombrables possibilités de concevoir son propre modèle de montre.

Un configurateur, disponible en ligne et dans certains magasins, guide l'utilisateur tout au long du processus de création. Flower power ou règne animal, graffitis ou bandes dessinées, contrastes fous ou formes plutôt douces ? Chacun choisit son canevas préféré et déplace son oeuvre à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas jusqu'à trouver sa Swatch enchanteresse. Il ne reste plus qu'à sélectionner la couleur du mécanisme et à ajouter un petit mot au dos du boîtier.

Ces six designs ne marquent que le début d'une nouvelle dimension en matière de personnalisation, un concept unique dans le monde de l'horlogerie. Alors, stay tuned !

www.swatch.com

