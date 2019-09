Richemont et Swatch en perte de vitesse

Zurich (awp) - Richemont et Swatch accusaient les pertes les plus importantes mercredi à la Bourse suisse parmi les valeurs vedettes à la suite d'une étude d'UBS sur le secteur. L'établissement bancaire recommande par ailleurs la vente du titre du groupe genevois, qui est traité hors-dividende ce mercredi.

A 12h20, Richemont perdait 4,9% à 75,2 francs suisses (hors-dividende de 2,0 francs suisses) tandis que la porteur Swatch s'étiolait de 3,3% à 265,2 francs suisses.

Les experts d'UBS évaluent actuellement le secteur du luxe avec "neutral" contre "overweight" précédemment. Les titres de la branche ont dépassé la tendance du marché et sont actuellement techniquement survendus, estime la banque aux trois clés.

L'analyste Zuzanna Pusz estime que le ralentissement de la marque Cartier, appartenant à Richemont, en Chine n'est pas suffisamment reflétée dans le cours actuel de l'action.

A cela s'ajoutent les problèmes auxquels est confronté l'ensemble de l'industrie du luxe. Selon l'experte, Richemont est particulièrement exposé à la dépréciation du renminbi chinois et aux manifestations à Hong Kong.

Les analystes du numéro un bancaire helvétique ont abaissé la recommandation de Richemont à "sell", contre "neutral" précédemment. L'objectif de cours a été ramené à 68 francs suisses, contre 71 francs suisses.

Le ralentissement observé chez la marque rentable Omega, en perte de vitesse sur le marché chinois, ainsi que la pression générale sur les marges ne sont pas suffisamment pris en compte dans le cours actuel du titre, estime Mme Pusz.

L'horloger biennois pâtit en outre d'excédents de production et est de plus en plus confronté à des vents contraires géopolitiques, notamment les manifestations à Hong Kong.

UBS a en outre revu à la baisse son objectif de cours pour l'action au porteur Swatch à 217 francs suisses, contre 240 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "sell".

